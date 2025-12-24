छत्तीसगढ़ बंद पर बड़ा बवाल… मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़, बस अड्डे पर हंगामा, लाठी डंडा लेकर निकले कार्यकर्ता!

सर्व सामाज के कार्यकताओं ने अंतरराज्यीय बस अड्डे पहुंचकर बसों के संचालन पर रोक लगाई। इस दौरान जमकर ​हंगामा भी हुआ। खबर है कि कुछ बसों में तोड़फोड़ की है। हालांकि अब तक इस पर पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इधर आमानाका इलाके में भी पेट्रोल पंप बंद कराने को लेकर कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा। दूसरी ओर शहर के अन्य जगहों में सभी दुकानें व बाजार सुबह से बंद है। बता दें कि व्यापारियों के समर्थन के चलते अधिकांश दुकानें बंद रहीं।