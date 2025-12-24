छत्तीसगढ़ बंद पर बड़ा बवाल… मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़, बस अड्डे पर हंगामा, लाठी डंडा लेकर निकले कार्यकर्ता!

मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़, बस अड्डे पर हंगामा ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh Bandh: कांकेर हिंसा और अवैध धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ बंद का व्यापाक असर दिखा। रायपुर, कांकेर समेत सभी शहरों में प्रमुख बाजार और दुकान सुबह से ही पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुई। रायपुर में बस, ऑटो रिक्शा ठप रहा। इससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान सड़क पर उतरे सर्व के कार्यकर्ताओं का कुछ स्थानों पर अवैधानिक गतिविधियां भी सामने आईं।
दुकानें और शॉप बंद कराने निकले कार्यकताओं ने रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में जमकर हंगामा मचाया। यहां क्रिसमस मनाने के लिए की गई तैयारी और सजावटी सामान फेंक दिए। प्रदर्शनकारियों सजावट के खिलाफ जमकर नाराजगी निकालते हुए तोड़फोड़ कर दिया। इस दौरान विवाद की स्थिति बन गई।
इस दौरान ब्लिंकिट सेवा चालू करने के विरोध में कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है। तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि कुछ देर पहले की घटना बताई जा रही है। रायपुर बंद के लिए समर्थन लेने निकले कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है, लेकिन अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सर्व सामाज के कार्यकताओं ने अंतरराज्यीय बस अड्डे पहुंचकर बसों के संचालन पर रोक लगाई। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। खबर है कि कुछ बसों में तोड़फोड़ की है। हालांकि अब तक इस पर पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इधर आमानाका इलाके में भी पेट्रोल पंप बंद कराने को लेकर कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा। दूसरी ओर शहर के अन्य जगहों में सभी दुकानें व बाजार सुबह से बंद है। बता दें कि व्यापारियों के समर्थन के चलते अधिकांश दुकानें बंद रहीं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग