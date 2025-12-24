पेट्रोल पंप, बस, ऑटो-रिक्शा, दुकान बंद… कांकेर हिंसा के विरोध में सड़कों पर जारी है विरोध

राजनांदगांव। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई घटना के विरोध में बंद कराने निकले सर्व समाज के लोग । ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh Bandh: छत्तीसगढ़ के कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र में हुए हिंसा के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। जिसका व्यापाक असर प्रदेशभर में दिख रहा है। बता दें कि सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने बंद बुलाया है। समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण हिंसक घटनाएं हुई हैं। ऐसी स्थितियां दोबारा निर्मित न हो इसलिए आज प्रदेश बंद कर घटना का विरोध जता रहे हैं।
सर्व समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर राजधानी रायपुर, कांकेर समेत सभी जिलों में दिख रहा है। रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में लगने वाली नाश्ते की दुकानें बंद है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी जयस्तंभ पहुंचे हैं और लोगों को बंद में समर्थन की अपील की। इधर रायपुर के एक पेट्रोल पंप बंद कराने के दौरान विवाद हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे सर्व समाज के लोगों ने बंद करने की मांग की।
बता दें कि सर्व समाज छत्तीसगढ़ के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने समर्थन दिया है। बंद के चलते शहर में ऑटो रिक्शा, यात्री बसें और सभी तरह के शॉप व दुकानें पूरी तरह से बंद है। हालांकि मेडिकल और अस्पतालों को बंद से दूर रखा गया है। बंद के कारणा लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यात्रियों सफर करने में दिक्कतें हो रही है।
आमाबेड़ा में हुई घटना के विरोध में शहर बंद को सफल बनाने के लिए जांजगीर चांपा में सर्व समाज के लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं हिंसा को लेकर विरोध जताया। इधर बालोद, राजनांदगांव समेत अन्य शहरों में बंद का असर दिख रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग