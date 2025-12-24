पेट्रोल पंप, बस, ऑटो-रिक्शा, दुकान बंद… कांकेर हिंसा के विरोध में सड़कों पर जारी है विरोध

बता दें कि सर्व समाज छत्तीसगढ़ के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने समर्थन दिया है। बंद के चलते शहर में ऑटो रिक्शा, यात्री बसें और सभी तरह के शॉप व दुकानें पूरी तरह से बंद है। हालांकि मेडिकल और अस्पतालों को बंद से दूर रखा गया है। बंद के कारणा लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यात्रियों सफर करने में दिक्कतें हो रही है।