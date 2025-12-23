Chhattisgarh Bandh: धर्मांतरण के खिलाफ 24 दिसंबर को बंद रहेगा छत्तीसगढ़, कांकेर हिंसा को लेकर सर्व समाज सड़कों पर

धर्मांतरण के विरोध में कल छत्तीसगढ़ बंद (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Bandh: कांकेर (आमाबेड़ा) की घटना को लेकर सर्व समाज छत्तीसगढ़ में आक्रोश है। समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण हिंसक घटनाएं हुई हैं। ऐसी स्थितियां दोबारा निर्मित न हो 24 दिसंबर को प्रदेश बंद का ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को बैठक कर बंद को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों एवं चेम्बर पदाधिकारियों की हुई बैठक में कांकेर जिले के आमाबेड़ा में मिशनरियों द्वारा स्थानीय जनजाति समाज पर किए गए योजनाबद्ध हमले और स्थानीय प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैए पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। साथ ही ऐलान किया कि धर्मांतरण और अत्याचार के खिलाफ व्यापारी समाज एकजुट है।
Chhattisgarh Bandh: चेम्बर के साथ कैट के पदाधिकारियों ने भी सर्व समाज के छत्तीसगढ़ बंद का पूरा समर्थन करने का निर्णय लिया है। बैठक में हर क्षेत्र के व्यापारी शामिल: बैठक में पूर्व विधायक चेम्बर संरक्षक श्रीचन्द सुन्दरानी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, महामंत्री अजय भसीन, सलाहकार लाभचंद बाफना, लखमशी पटेल, किशोर आहूजा, गुरजीत सिंह संधु, मोहनलाल तेजवानी, वाइस चेयरमेन चेतन तारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष-राधाकिशन सुन्दरानी।
विनय बजाज, जसप्रीत सिंह सलूजा, हरचरण सिंह साहनी अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट चेम्बर, उपाध्यक्ष लोकेश चन्द्रकांत जैन, नीलेश मूंधड़ा, टी.श्रीनिवास रेड्डी, प्रकाश लालवानी, संतोष जैन, दिलीप इसरानी सहित प्रहलाद शादीजा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्लास एसो., स्टेशन रोड व्यापारी संघ, मर्चेन्ट एसोसिएशन, दिनेश अठवानी अध्यक्ष भाठागांव व्यापारी संघ, रायपुर सायकल मर्चेन्ट एसो. राजधानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसो. बीरगांव व्यापारी संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।
