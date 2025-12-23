Chhattisgarh Bandh: धर्मांतरण के खिलाफ 24 दिसंबर को बंद रहेगा छत्तीसगढ़, कांकेर हिंसा को लेकर सर्व समाज सड़कों पर

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को बैठक कर बंद को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों एवं चेम्बर पदाधिकारियों की हुई बैठक में कांकेर जिले के आमाबेड़ा में मिशनरियों द्वारा स्थानीय जनजाति समाज पर किए गए योजनाबद्ध हमले और स्थानीय प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैए पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। साथ ही ऐलान किया कि धर्मांतरण और अत्याचार के खिलाफ व्यापारी समाज एकजुट है।