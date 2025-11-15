सरकारी मेडिकल कॉलेज में दूसरा साल भी खाली, हिंदी माध्यम MBBS को नहीं मिल रहे छात्र…

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तीन राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और सरकारी कॉलेजों की सभी सीटें पैक हो चुकीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह तय है कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई के लिए ऑल इंडिया व सेंट्रल पूल वाले छात्र विकल्प नहीं चुनेंगे। यानी स्टेट कोटे वाले छात्र ही हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर सकते हैं, वे भी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं।