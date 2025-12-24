लोभ और लालच से हो रहा धर्मांतरण! रायपुर दौरे पर मनोज तिवारी ने जताई चिंता, कहा- अगले संसद सत्र में उठेगा मुद्दा

मीडिया से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर आज जनता सड़कों पर उतर रही है और प्रदेश बंद जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि संवैधानिक चिंता का विषय बन गया है और इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में इस मुद्दे पर कानून और नीति स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।