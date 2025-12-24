24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

लोभ और लालच से हो रहा धर्मांतरण! रायपुर दौरे पर मनोज तिवारी ने जताई चिंता, कहा- अगले संसद सत्र में उठेगा मुद्दा

Chhattisgarh Bandh: रायपुर दौरे पर पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि लोभ, लालच और खरीद-फरोख्त के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 24, 2025

लोभ और लालच से हो रहा धर्मांतरण! रायपुर दौरे पर मनोज तिवारी ने जताई चिंता, कहा- अगले संसद सत्र में उठेगा मुद्दा(photo-patrika)

लोभ और लालच से हो रहा धर्मांतरण! रायपुर दौरे पर मनोज तिवारी ने जताई चिंता, कहा- अगले संसद सत्र में उठेगा मुद्दा(photo-patrika)

Religious Conversion Issue: देश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि लोभ, लालच और खरीद-फरोख्त के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गंभीर विषय को वे संसद के आगामी सत्र में मजबूती से उठाएंगे।

मीडिया से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर आज जनता सड़कों पर उतर रही है और प्रदेश बंद जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि संवैधानिक चिंता का विषय बन गया है और इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में इस मुद्दे पर कानून और नीति स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

Religious Conversion Issue: प्रदेश बंद का दिया हवाला

मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश बंद इस बात का संकेत है कि आम जनता धर्मांतरण को लेकर असहज और चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलवाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे रायपुर

सांसद मनोज तिवारी रायपुर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निरंतर विकास कार्यों पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारत स्वस्थ और फिट रहे।

उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपने-अपने क्षेत्रों में खेल महोत्सव आयोजित करने का आग्रह किया है, ताकि बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके। मनोज तिवारी ने कहा कि खेल महोत्सव युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का एक प्रभावी माध्यम है।

देश के सामाजिक मुद्दों पर संसद में उठेगी आवाज

मनोज तिवारी ने दोहराया कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में खुली और गंभीर चर्चा जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जनता की भावनाओं को संसद तक पहुंचाएंगे और इस विषय पर ठोस पहल के लिए प्रयास करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 03:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लोभ और लालच से हो रहा धर्मांतरण! रायपुर दौरे पर मनोज तिवारी ने जताई चिंता, कहा- अगले संसद सत्र में उठेगा मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ बंद पर बड़ा बवाल… मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़, बस अड्डे पर हंगामा, लाठी डंडा लेकर निकले कार्यकर्ता!

Chhattisgarh Bandh
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में फूलों की खुशबू से बदली किसान की किस्मत, कम लागत में हो रही लाखों की आमदनी

CG News: छत्तीसगढ़ में फूलों की खुशबू से बदली किसान की किस्मत, कम लागत में हो रही लाखों की आमदनी
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ में काशी की तर्ज पर बनेगा भव्य भोरमदेव कॉरिडोर, 146 करोड़ रू. की लागत से बनेगी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल

CG News: छत्तीसगढ़ में काशी की तर्ज पर बनेगा भव्य भोरमदेव कॉरिडोर, 146 करोड़ रू. की लागत से बनेगी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल
रायपुर

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़-2026 के शुभंकर ‘मोर वीर’, थीम सॉन्ग और खेलो इंडिया टॉर्च का अनावरण

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़-2026 के शुभंकर ‘मोर वीर’, थीम सॉन्ग और खेलो इंडिया टॉर्च का अनावरण
रायपुर

रायपुर जिले में हर तीसरा नाम SIR सूची से बाहर

SIR रिपोर्ट से बड़ा खुलासा! रायपुर जिले में हर तीसरा नाम सूची से बाहर, ग्रामीण सीट पर सबसे बड़ा असर(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.