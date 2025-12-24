लोभ और लालच से हो रहा धर्मांतरण! रायपुर दौरे पर मनोज तिवारी ने जताई चिंता, कहा- अगले संसद सत्र में उठेगा मुद्दा(photo-patrika)
Religious Conversion Issue: देश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि लोभ, लालच और खरीद-फरोख्त के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गंभीर विषय को वे संसद के आगामी सत्र में मजबूती से उठाएंगे।
मीडिया से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर आज जनता सड़कों पर उतर रही है और प्रदेश बंद जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि संवैधानिक चिंता का विषय बन गया है और इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में इस मुद्दे पर कानून और नीति स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।
मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश बंद इस बात का संकेत है कि आम जनता धर्मांतरण को लेकर असहज और चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलवाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सांसद मनोज तिवारी रायपुर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निरंतर विकास कार्यों पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारत स्वस्थ और फिट रहे।
उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपने-अपने क्षेत्रों में खेल महोत्सव आयोजित करने का आग्रह किया है, ताकि बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके। मनोज तिवारी ने कहा कि खेल महोत्सव युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का एक प्रभावी माध्यम है।
मनोज तिवारी ने दोहराया कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में खुली और गंभीर चर्चा जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जनता की भावनाओं को संसद तक पहुंचाएंगे और इस विषय पर ठोस पहल के लिए प्रयास करेंगे।
