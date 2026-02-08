छत्तीसगढ़ में तापमान का उतार-चढ़ाव, कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ रहेगा सक्रिय

मौसम विभाग ने बताया कि रायपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज या व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं प्रदेश में अंबिकापुर लगातार सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजनांदगांव 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला रहा।