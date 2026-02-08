छत्तीसगढ़ में तापमान का उतार-चढ़ाव, कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ रहेगा सक्रिय

नया पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Weather Update: मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी सात दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस बीच 8 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर सीमित रहने की संभावना है।
8 फरवरी की सुबह शहरों में हल्की धुंध छाई रह सकती है। दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
राजधानी रायपुर में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम साफ होने के बावजूद ठंडी हवाओं से ठिठुरन महसूस की जा रही है।
मौसम विभाग ने बताया कि रायपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज या व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं प्रदेश में अंबिकापुर लगातार सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजनांदगांव 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला रहा।
