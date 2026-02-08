अमित शाह आज रायपुर में नक्सलवाद पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग, LWE क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस

CG Security Meeting: बैठकों में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य है कि सुरक्षा अभियानों में बेहतर समन्वय, विकास कार्यों की गति और संवेदनशील इलाकों में स्थायी शांति स्थापित करने की रणनीति को मजबूत किया जा सके। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इस दौरान वे जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े आयोजन में सहभागिता करेंगे।