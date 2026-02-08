8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अमित शाह आज रायपुर में नक्सलवाद पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग, LWE क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस

CG Security Meeting: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में वे विभागीय समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। LWE प्रभावित क्षेत्रों, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष चर्चा होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 08, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (photo source- Patrika)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (photo source- Patrika)

CG Security Meeting: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर में ज़रूरी डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। एक प्राइवेट होटल में हो रही इन मीटिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं।

CG Security Meeting: सुबह मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ

तय समय के मुताबिक, रिव्यू मीटिंग्स सुबह 11 बजे शुरू हुईं। पहली मीटिंग, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक चली, में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के एक्शन प्लान और प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूसरी रिव्यू मीटिंग हुई।

दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लंच ब्रेक के बाद, दोपहर 3 बजे से शाम 4:15 बजे तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) से प्रभावित इलाकों को लेकर एक खास रिव्यू मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नक्सलवाद, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स पर हुई प्रोग्रेस पर डिटेल में चर्चा होगी।

केंद्र-राज्य के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद

CG Security Meeting: बैठकों में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य है कि सुरक्षा अभियानों में बेहतर समन्वय, विकास कार्यों की गति और संवेदनशील इलाकों में स्थायी शांति स्थापित करने की रणनीति को मजबूत किया जा सके। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इस दौरान वे जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े आयोजन में सहभागिता करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अमित शाह आज रायपुर में नक्सलवाद पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग, LWE क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नागा साधुओं की पेशवाई से राजिम मेला हुआ भक्तिमय, पालकी में नगर भ्रमण पर निकले भगवान दत्तात्रेय, Video

राजिम मेला हुआ भक्तिमय (photo source- Patrika)
रायपुर

नागा साधुओं की पेशवाई से राजिम मेला हुआ भक्तिमय, पालकी में नगर भ्रमण पर निकले भगवान दत्तात्रेय

रायपुर

CG News: अब हर माह की 7 तारीख को रोजगार एवं आवास दिवस, कई हितग्राहियों को मिली घर की चाबी

CG News: अब हर माह की 7 तारीख को रोजगार एवं आवास दिवस, कई हितग्राहियों को मिली घर की चाबी
newsupdate

कैंसर में रोबोटिक सर्जरी एडवांस तकनीक, 360 डिग्री एंगल में हो रहा ऑपरेशन, कांफ्रेंस में 500 से ज्यादा डॉक्टर जुटे

कैंसर में रोबोटिक सर्जरी एडवांस तकनीक, 360 डिग्री एंगल में हो रहा ऑपरेशन, कांफ्रेंस में 500 से ज्यादा डॉक्टर जुटे
रायपुर

CG News: छग की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में बेड महज 35 हजार, कैसे मिलेगा इलाज

CG News: छग की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में बेड महज 35 हजार, कैसे मिलेगा इलाज
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.