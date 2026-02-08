अमित शाह आज रायपुर में नक्सलवाद पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग, LWE क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (photo source- Patrika)
CG Security Meeting: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर में ज़रूरी डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। एक प्राइवेट होटल में हो रही इन मीटिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं।
तय समय के मुताबिक, रिव्यू मीटिंग्स सुबह 11 बजे शुरू हुईं। पहली मीटिंग, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक चली, में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के एक्शन प्लान और प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूसरी रिव्यू मीटिंग हुई।
दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लंच ब्रेक के बाद, दोपहर 3 बजे से शाम 4:15 बजे तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) से प्रभावित इलाकों को लेकर एक खास रिव्यू मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नक्सलवाद, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स पर हुई प्रोग्रेस पर डिटेल में चर्चा होगी।
CG Security Meeting: बैठकों में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य है कि सुरक्षा अभियानों में बेहतर समन्वय, विकास कार्यों की गति और संवेदनशील इलाकों में स्थायी शांति स्थापित करने की रणनीति को मजबूत किया जा सके। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इस दौरान वे जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े आयोजन में सहभागिता करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग