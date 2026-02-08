कैंसर में रोबोटिक सर्जरी एडवांस तकनीक, 360 डिग्री एंगल में हो रहा ऑपरेशन, कांफ्रेंस में 500 से ज्यादा डॉक्टर जुटे

राजधानी के एक होटल में आंको सर्जन की नेशनल कांफ्रेंस शनिवार को हुई। इसमें देशभर से 500 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए। इनमें 200 डॉक्टर विभिन्न राज्यों के हैं। यही नहीं सिंगापुर व दक्षिण कोरिया के तीन सीनियर डॉक्टर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ आंकोलॉजी एसोसिएशन, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान आंबेडकर अस्पताल एवं संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन रविवार को होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह कांफ्रेंस छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत के लिए कैंसर उपचार एवं सर्जिकल आंकोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजन माना जा रहा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल आंकोलॉजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुब्रमणेश्वर राव एवं महासचिव डॉ. नरेंद्र होलिकल शामिल हो रहे हैं।