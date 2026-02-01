19 साल का लड़का बना ठगी का मास्टरमाइंड, लोन दिलाने के नाम पर छोटे व्यवसायियों को बनाता था शिकार

रायपुर। मोबाइल दुकान खोलने के सपने ने एक 19 साल युवक को साइबर ठगी के रास्ते पर धकेल दिया। ऑनलाइन फाइनेंस और प्री-अप्रूव्ड लोन की आड़ में एमजी रोड चौपाटी सहित आसपास के इलाकों में ठेले लगाने वाले और छोटे कारोबारियों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को मौदहापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।