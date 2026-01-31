CG Weather Update: रायपुर में मौसम का हाल! न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, 3 फरवरी को बारिश की संभावना

दो नए पश्चिमी विक्षोभ 2 और 5 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। 2 फरवरी से न्यूनतम तापमान में क्रमशः वृद्धि होने की संभावना है। 3 फरवरी को उत्तरी हिस्सों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजधानी रायपुर में आज सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31°C और न्यूनतम तापमान लगभग 17°C के आसपास रहने की संभावना है।