31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: रायपुर में मौसम का हाल! न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, 3 फरवरी को बारिश की संभावना

CG Weather Update: प्रदेश में गर्मी का प्रभाव महसूस होने लगा है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 11.9°C और रायपुर का पारा 18.3°C दर्ज किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 31, 2026

CG Weather Update: रायपुर में मौसम का हाल! न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, 3 फरवरी को बारिश की संभावना(photo-patrika)

CG Weather Update: रायपुर में मौसम का हाल! न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, 3 फरवरी को बारिश की संभावना(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के ठंड का असर धीरे-धीरे कम होने लगा है और प्रदेश में गर्मी का प्रभाव महसूस होने लगा है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 11.9°C और रायपुर का पारा 18.3°C दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है, जिसके कारण 3 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।

CG Weather Update: तापमान में मामूली बढ़ोतरी

जनवरी के अंतिम दिनों में आए पश्चिमी विक्षोभ ने ठंड बढ़ने की प्रक्रिया को रोका था। लगातार सक्रिय विक्षोभ की वजह से तापमान में गिरावट का दौर रुक गया और धीरे-धीरे गर्मी का असर दिखाई देने लगा। पिछले चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया—अंबिकापुर का तापमान सामान्य से 2°C अधिक और रायपुर का 3.8°C अधिक रहा।

मौसम का वर्तमान हाल

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह के वक्त विक्षोभ का प्रभाव महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर कम हो जाएगा। दिन का अधिकतम तापमान उत्तरी इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सामान्य से अधिक है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व ईरान के ऊपर 4.5 से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

दो नए पश्चिमी विक्षोभ 2 और 5 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। 2 फरवरी से न्यूनतम तापमान में क्रमशः वृद्धि होने की संभावना है। 3 फरवरी को उत्तरी हिस्सों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजधानी रायपुर में आज सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31°C और न्यूनतम तापमान लगभग 17°C के आसपास रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: रायपुर में मौसम का हाल! न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, 3 फरवरी को बारिश की संभावना
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pre-Board Exams: बोर्ड रिजल्ट सुधारने कलेक्टर का कड़ा रुख, 20 प्राचार्यों को नोटिस जारी

20 प्राचार्यों को नोटिस (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में अपहरण-रेप केस में महिला आरक्षक सस्पेंड

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी की पहली बड़ी कार्रवाई, अपहरण-रेप केस में महिला आरक्षक सस्पेंड, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
रायपुर

अब मरीन ड्राइव में भी लगेगा पार्किंग का पैसा, बोले- फुटपाथ पर शुल्क वसूली गलत

अब मरीन ड्राइव में भी लगेगा पार्किंग का पैसा, लोगों में दिखी नाराजगी, बोले- फुटपाथ पर शुल्क वसूली गलत...(photo-patrika)
रायपुर

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन
रायपुर

CG News: सुदूर वनांचलों को मिली कनेक्टिविटी की नई ताकत, मुख्यमंत्री साय ने किया कुरूसनार से बस में यात्रियों के साथ सफर

CG News: सुदूर वनांचलों को मिली कनेक्टिविटी की नई ताकत, मुख्यमंत्री साय ने किया कुरूसनार से बस में यात्रियों के साथ सफर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.