अब मरीन ड्राइव में भी लगेगा पार्किंग का पैसा, लोगों में दिखी नाराजगी, बोले- फुटपाथ पर शुल्क वसूली गलत…

पार्किंग शुल्क वसूलने के फैसले को लेकर मॉर्निंग और ईवनिंग वॉक करने वाले श्यामलाल साहू, विनीत सहित अन्य लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारी क्या इतने लापरवाह हैं कि पैदल चलने के लिए बने फुटपाथ पर पार्किंग शुल्क वसूलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी निगम द्वारा इसी तरह का निर्णय लिया गया था, जिसे विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अब मॉर्निंग वॉक करने वालों से भी शुल्क लिया जाएगा।