CG Job Alert: युवाओं के लिए जॉब पाने का ये शानदार मौका, 6 दिनों तक चलेगा रोजगार मेला, तुरंत करें आवेदन

CG Job Alert: प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संभाग स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेले 12 से 17 फरवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों में आयोजित होंगे।