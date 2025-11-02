पति बना रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी संग रची ये खौफनाक साजिश… बेरहमी से कर दी हत्या

हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder News: वटगन में 25 अक्टूबर को हुई फल विक्रेता की हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाले मृतका की पत्नी का प्रेमी है। जिसने अपनी प्रेमिका के कहने पर इस घटना के अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वटगन में 25 अक्टूबर की रात्रि फल विक्रेता अमृत गिरी 45 वर्ष की उसके घर में ही किसी ने हत्या कर दी थी। घटना वक्त मृतक की पत्नी और बच्चे रात में नाचा कार्यक्रम देखने के लिए ग्राम लटेरा गए हुए थे। मृतक के परिवार वाले जब वापस घर आए तो मृतक अमृत गिरी सोफा में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।
प्रार्थी समीर गिरी निवासी ग्राम वटगन की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्र. 435/2025 धारा 103(1), 61 (2),238 क, 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना पलारी की पुलिस टीम द्वारा हत्या के अज्ञात आरोपियों के संबंध में विवेचना करते हुए जांच एवं पतासाजी प्रारंभ की। साथ ही साइबर सेल की टेक्निकल टीम द्वारा भी हत्या के आरोपी की पहचान के संबंध में कार्यवाही की जा रही थी।
टीम द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था, किंतु मृतक की हत्या करने का स्पष्ट उद्देश्य सामने नहीं हो पा रहा था। इसी बीच पुलिस टीम द्वारा मृतक परिवार के लोगों के भी अलग-अलग एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की, जिसमें मृतक की पत्नी द्वारा गोल-गोल जवाब दिया गया। शक के आधार पर आरोपिया चंद्रिका गिरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने पुरुष मित्र टुन्ना कुमार शर्मा के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपने पति की हत्या करना स्वीकार किया।
आरोपी टुन्ना कुमार चेन्नई में काम करता था। टुन्ना कुमार के बिहार निवासी होने एवं बाहरी आदमी होने से उस पर कोई शक नहीं करेगा, इस प्रकार की बात सोचकर आरोपिया द्वारा टुन्ना कुमार के माध्यम से अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई गई। सुनियोजित योजना के तहत आरोपिया चंद्रिका गिरी अपने परिवार के साथ 24 अक्टूबर की रात्रि नाचा कार्यक्रम देखने चली गई। इस दौरान उसका पति घर में अकेला था, तभी वहां आकर, मौका पाकर आरोपी टुन्ना कुमार शर्मा द्वारा धारदार कुल्हाड़ी से वार करते हुए मृतक अमृत गिरी की हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त लोहे की कुल्हाड़ी और अन्य आवश्यक साक्ष्य जब्त कर लिया है। प्रकरण में दोनों आरोपियों को 1 नवम्बर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
मृतक की पत्नी चंद्रिका गिरी ने घटनाक्रम के बारे में बताया गया कि आरोपी टुन्ना कुमार शर्मा से प्रेम संबंध था। पति और मृतक अमृत गिरी के रहने से आरोपिया अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। मृतक को अपनी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध होने का भी पता चल गया था, जिस पर मृतक शराब पीकर इस बात को लेकर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा भी करता था, जिससे आरोपिया द्वारा परेशान होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने कि योजना बनाई गई। आरोपी टुन्ना कुमार शर्मा से, चंद्रिका गिरी का इंस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुआ एवं दोनों के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो गया।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग