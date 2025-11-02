पति बना रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी संग रची ये खौफनाक साजिश… बेरहमी से कर दी हत्या

मृतक की पत्नी चंद्रिका गिरी ने घटनाक्रम के बारे में बताया गया कि आरोपी टुन्ना कुमार शर्मा से प्रेम संबंध था। पति और मृतक अमृत गिरी के रहने से आरोपिया अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। मृतक को अपनी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध होने का भी पता चल गया था, जिस पर मृतक शराब पीकर इस बात को लेकर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा भी करता था, जिससे आरोपिया द्वारा परेशान होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने कि योजना बनाई गई। आरोपी टुन्ना कुमार शर्मा से, चंद्रिका गिरी का इंस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुआ एवं दोनों के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो गया।