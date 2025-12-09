CG News: छत्तीसगढ़ के गांव में मुर्दा खाने वाले जानवर की एंट्री, ग्रामीणों में फैला दहशत

कबर बिज्जू आमतौर पर पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाकों में पाया जाता है। इसे सीवेट बिज्जू भी कहते हैं। इसके शरीर का ऊपरी भाग भूरा, बगल और पेट काला तथा माथे पर चौड़ी सफेद धारी होती है। हर पैर पर पांच मजबूत नख होते हैं जो मांद खोदने के काम आते हैं। यह कबर खोदकर मुर्दा खा लेता है इसलिए इसे कबर बिज्जू कहते हैंं। यह मृत मवेशियों, छोटे कीट-पतंग, सरिसर्प तथा चूहों को खाता है। वहीं पेड़ पर चढ़कर फल आदि भी खाता है। यह जो बीज खाता है उसे फैलाता रहता है इससे जैव विविधता को काफी फायदा पहुंचता है। इसकी आयु 15 से 17 वर्ष की होती है। वहीं वजन करीब 10 किलो तक होता है।