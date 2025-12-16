CG Tourism: जंगल, झील और आयलैंड… बलौदाबाजार से कुछ ही दूरी पर है स्वर्ग जैसा पिकनिक स्पॉट, जानें कैसे पहुंचे

अब तक छत्तीसगढ़ में बैंबू राफ्टिंग का नाम आते ही बस्तर क्षेत्र का जिक्र होता था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास धुड़मारस और मांझीपाल जैसे इलाकों में बांस की नाव पर शांत नदियों में तैरने का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन अब बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा बैम्बू राफ्टिंग स्थल बलौदाबाजार जिले का हरेली इको रिजॉर्ट बन गया है। हरेली इको रिजॉर्ट में फरवरी 2025 से शुरू हुई बैम्बू राफ्टिंग पर्यटकों को घने जंगलों के बीच स्थित शांत प्राकृतिक झील में एक अनूठा अनुभव देती है। यह गतिविधि पूरी तरह इको फ्रेंडली है और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर संचालित की जा रही है।