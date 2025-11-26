Patrika LogoSwitch to English

SIR Form: SIR अभियान जारी… इंटरनेट और पलायन बना बड़ी समस्या, जानें कब तक होगा पूरा कार्य?

SIR Form: बलौदाबाजार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में धान कटाई, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट और पलायन जैसी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

कमजोर नेटवर्क से बीएलओ हो रहे परेशान (photo source- Patrika)

कमजोर नेटवर्क से बीएलओ हो रहे परेशान (photo source- Patrika)

SIR Form: बलौदाबाजार जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है। नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इन दिनों शासन की प्राथमिकता एसआईआर कार्य ही है। एसआईआर अभियान में संलग्न कर्मचारियों को ग्रामीण इलाकों में कमजोर इंटरनेट की वजह से बेवजह परेशान होना पड़ रहा है। वहीं एसआईआर की वजह से एक अन्य शासकीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

SIR Form: बीएलओ के द्वारा गणना पत्रक वितरण का कार्य शुरू

शासकीय शिक्षक-शिक्षिकाओं की ड्यूटी एसआईआर में लगाए जाने की वजह से शालाओं में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शासन के शिक्षा कैलेण्डर अनुसार आने वाले दिसंबर माह में शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होना है, परंतु एसआईआर में ड्यूटी के चलते शालाओं में कोर्स पूरा होना संदेहास्पद है। एसआईआर कार्यक्रम अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर गणना पत्रक पहुंचाए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में 4 नवंबर से बीएलओ के द्वारा गणना पत्रक वितरण का कार्य शुरू किया गया है।

बीएलओ द्वारा 18 दिन में जिले के 940944 मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण किया गया है, जो कुल मतदाताओं का 99.12 प्रतिशत है। जानकारी के अनुसार जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र में कुल 949277 मतदाता हैं जिसमें से अब तक 940944 मतदाताओं को गणना पत्रक वितरित किया जा चुका है। जो कुल मतदाताओं का 99.12 प्रतिशत है। इसमें कसडोल विधानसभा अंतर्गत 385622 मतदाता, बलौदा बाजार विधानसभा के 295690 और भाटापारा विधानसभा के 262425 मतदाता शामिल हैं।

इंटरनेट की स्पीड बेहद कमजोर

SIR Form: कार्यक्रम अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर घर गणना पत्रक पहुंचाए गए हैं। जिन्हे अब डिजिटाजेशन करना है, परंतु जिले के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टीविटी बेहद खराब है। बलौदा बाजार के 08-10 किमी दूर जाते ही इंटरनेट की स्पीड बेहद कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को डिजिटाजेशन करने में बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मंगलवार को कलेक्टर ने भी 4 दिसम्बर तक गणना पत्रक सम्बंधित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तय समय पर कार्य पूरा करने हेतु शून्य से 20 प्रतिशत डिजिटाजेशन करने वाले बीएलओ को चिन्हित कर उसकी समस्या का समाधान करने, सहयोगी की जरूरत हो वहां सहयोगी भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह 20 से 30 प्रतिशत वाले बीएलओ का भी बैठक लेकर फॉर्म संकलन एवं डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

Updated on:

26 Nov 2025 05:20 pm

Published on:

26 Nov 2025 04:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / SIR Form: SIR अभियान जारी… इंटरनेट और पलायन बना बड़ी समस्या, जानें कब तक होगा पूरा कार्य?

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

