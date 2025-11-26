SIR Form: SIR अभियान जारी… इंटरनेट और पलायन बना बड़ी समस्या, जानें कब तक होगा पूरा कार्य?

शासकीय शिक्षक-शिक्षिकाओं की ड्यूटी एसआईआर में लगाए जाने की वजह से शालाओं में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शासन के शिक्षा कैलेण्डर अनुसार आने वाले दिसंबर माह में शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होना है, परंतु एसआईआर में ड्यूटी के चलते शालाओं में कोर्स पूरा होना संदेहास्पद है। एसआईआर कार्यक्रम अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर गणना पत्रक पहुंचाए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में 4 नवंबर से बीएलओ के द्वारा गणना पत्रक वितरण का कार्य शुरू किया गया है।