वोटर लिस्ट सुधार में बड़ी चूक! 9 दिन में अपलोड करने हाेंगे 1.71 लाख फॉर्म, बीएलओ पर बढ़ा दबाव

एसआईआर के लिए गणना पत्रक वोटर को दे चुके हैं। लेकिन इस पत्रक को भरकर लौटाने में वोटर देरी कर रहे हैं। इससे गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन का कार्य कोरबा विधानसभा में पिछड़ गया है। सोमवार तक 89 हजार 581 वोटर के गणना पत्रक को ही बीएलओ ऐप के जरिए चुनाव आयोग की बेवसाइट पर अपलोड किया गया है। कुल वितरित गए फार्म का करीब 34 फीसदी है। गणना का डिजिटाइजेशन कटघोरा, पाली तानाखार और रामपुर सीट की तुलना में बहुत कम है। यही कोरबा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इसमें तेजी लाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से सभी बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है।