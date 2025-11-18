Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण

रायपुर। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, दो बार के विधायक रहे और उनके जनसेवा से जुड़े कार्य, संगठन और समाज के प्रति समर्पण हम सब के लिए अनुकरणीय है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 18, 2025

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ की रजत यात्रा में योगदान देने वाले तीन प्रमुख जनप्रतिनिधियों रजनी ताई उपासने, बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ल का पुण्य स्मरण किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की प्रेरक व्यक्तित्व थीं, उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। बनवारी लाल अग्रवाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, दो बार के विधायक रहे और उनके जनसेवा से जुड़े कार्य, संगठन और समाज के प्रति समर्पण हम सब के लिए अनुकरणीय है।

मुख्यमंत्री ने राधेश्याम शुक्ल के बारे में कहा कि वे अनुशासित एवं कर्मनिष्ठ जनप्रतिनिधि के रूप में याद किए जाएंगे। उनका पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा, उनके निधन से प्रदेश ने एक प्रतिबद्ध नेता को खो दिया है। मुख्यमंत्री साय ने तीनों दिवंगत विभूतियों की आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बंदूक छोड़ लौट आओ बेटा… एनकाउंटर से पहले हिड़मा की मां ने की थी मार्मिक अपील

CG Naxal encounter, Hidama news
रायपुर

India vs South Africa ODI: भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम में अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत शुरू

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम की तैयारियां (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी

CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली दरों पर गरमाई सियासत, दिसंबर में सीएम हाउस घेराव करने की कांग्रेस ने दी चेतावनी

दिसंबर में सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस (photo source- Patrika)
रायपुर

Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.