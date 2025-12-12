पूजा के बहाने कमरे में बुलाया, गले में रस्सी डाली और बाहर से खिंचवाई… 3 लोगों की मौत पर पुलिस ने कराया सीन रिक्रिएट, 5 आरोपी हिरासत में

इधर, घटना की सूचना पर बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला मौके पर पहुंचे। साथ में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी भी मौजूद थे। उन्होंने घटना को समझने का प्रयास किया। दोपहर बाद पुलिस की फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंची। साथ में साइबर सेल की टीम भी मौजूद थी। सिविल लाइन थाना के प्रभारी सहित अन्य स्टाफ भी मौके पर थे। पुलिस अपने साथ तांत्रिक पूजा के बाद हुई तीन लोगों की मौत के मामले में पकड़े गए आरोपियों को भी साथ ले गई थी। इसमें मुख्य आरोपी बिलासपुर का रहने वाला आशीष दास, राजेंद्र दास, अश्वनी दास, मनीष कुर्रे भी थे। इसके अलावा मृतक सुरेश साहू के दोस्त भागवत महंत और संजय साहू भी थे।