CG Elephant Attack: धान की रखवाली कर रही महिला को हाथी ने मार डाला, सरगुजा में दूसरी महिला घायल

सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के बसोड़ पारा पुटा में चरोटा बीज संग्रहण के लिए गई 65 वर्षीय सतमेन पति घुरवा पर शनिवार दोपहर एक लोनर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के पीछा करने पर महिला घबराकर गिर पड़ी, जिससे उसका पैर टूट गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को गजराज वाहन से सीएचसी उदयपुर पहुंचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। घटना के बाद रेंजर कमलेश राय ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की।