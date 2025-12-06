नशे में धुत पति ने बेरहमी से की पत्नी की पिटाई, बचाव में पीड़िता ने कर दिया ये बड़ा कांड, मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस ने केस दर्जकर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जटगा चौकी क्षेत्र गांव तुमान के सिलिहारीपारा की है। गांव में मनहरण यादव पत्नी कविता के साथ रहता था। दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। चरित्र संदेह को लेकर विवाद होता था। गुरुवार की रात करीब आठ बजे मनहरण शराब पीकर घर पहुंचा। पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगा। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि पति मनहरण ने पत्नी कविता को थप्पड़ जड़ दिया। लात घुसे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मार से बचने के लिए घर में पत्नी इधर- उधर भागने लगी। जोर- जोर से चिल्लाने लगी। उसे मदद नहीं मिली।