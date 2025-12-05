Rape Case: 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार, आरोपी ने उठाया इस बात का फायदा… लोगों ने जमकर की पिटाई

डरी सहमी महिला अपने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद घटना गांव में फैलते ही लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की तलाश की और उसे बरपाली बस स्टैंड में पकड़कर जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि घटना को लेकर ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश व्याप्त है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।