कोरबा

Rape Case: 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार, आरोपी ने उठाया इस बात का फायदा… लोगों ने जमकर की पिटाई

Rape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 65 साल की बुजुर्ग महिला को हवस का शिकार बनाया गया है।

कोरबा

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

Rape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 65 साल की बुजुर्ग महिला को हवस का शिकार बनाया गया है। उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली की है।

मिली जानकारी के अनुसार, महिला सुबह खेत गई हुई थी, तभी गांव का ही युवक यशवंत मिरी (निवासी बरपाली) वहां पहुंच गया। सूनसान स्थान का फायदा उठाकर आरोपी ने पहले महिला के साथ मारपीट की और फिर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें देखते ही आरोपी वहां से भाग निकला।

आरोपी गिरफ्तार

डरी सहमी महिला अपने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद घटना गांव में फैलते ही लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की तलाश की और उसे बरपाली बस स्टैंड में पकड़कर जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि घटना को लेकर ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश व्याप्त है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

Published on:

05 Dec 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Rape Case: 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार, आरोपी ने उठाया इस बात का फायदा… लोगों ने जमकर की पिटाई

