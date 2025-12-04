CG News: रेलवे रनिंग स्टाफ की भूख हड़ताल जारी, 70% टैक्स छूट समेत कई मांगें

रेलवे रनिंग कर्मचारियों की भूख हड़ताल (photo source- Patrika)
CG News: रेलवे रनिंग कर्मचारी लंबित माइलेज भत्ता में बढ़ोतरी, यात्रा भत्ता भाग में 70 फीसदी इनकम टैक्स मुक्त सहित अन्य मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मियों की यह भूख हड़ताल गुरुवार की सुबह तक जारी रहेगा। इसके बाद कर्मचारी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
ऑल इंंडिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन के आह्वान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के कोरबा रेल खंड अंतर्गत कार्यरत रनिंग कर्मचारी 48 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व टे्रन मैनेजर (गार्ड) मांगों के समर्थन में रेलवे स्टेशन कोरबा के कु्र-लॉबी के बाहर भूख हड़ताल पर मंगलवार की सुबह से बैठे हुए हैं। हड़ताल बुधवार को भी जारी रहा।
मांगों के समर्थन में कर्मचरियों ने नारेबाजी की। एलारसा के कोरबा मीडिया प्रभारी यादवेश यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ाई है। इसके साथ ही यात्रा भत्ता सहित अन्य भत्तों पर भी 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ रेलवे रनिंग कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है।
CG News: इसलिए कर्मचारी भूख हड़ताल कर रेल प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल अवधि में रेलवे रनिंग कर्मचारियों ने ड्यूटी अवधि में कार्य किया। इसके बाद वापस हड़ताल स्थल पर पहुंच गए। एसईसीआर बिलासपुर अंतर्गत कोरबा रेल खंड में लगभग 495 लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व 95 से अधिक ट्रेन मैनेजर (गार्ड) कार्यरत हैं। आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के अनुसार वे हड़ताल पर भी काम कर रहे हैं।
