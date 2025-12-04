CG News: रेलवे रनिंग स्टाफ की भूख हड़ताल जारी, 70% टैक्स छूट समेत कई मांगें

CG News: इसलिए कर्मचारी भूख हड़ताल कर रेल प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल अवधि में रेलवे रनिंग कर्मचारियों ने ड्यूटी अवधि में कार्य किया। इसके बाद वापस हड़ताल स्थल पर पहुंच गए। एसईसीआर बिलासपुर अंतर्गत कोरबा रेल खंड में लगभग 495 लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व 95 से अधिक ट्रेन मैनेजर (गार्ड) कार्यरत हैं। आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के अनुसार वे हड़ताल पर भी काम कर रहे हैं।