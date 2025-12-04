4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG News: रेलवे रनिंग स्टाफ की भूख हड़ताल जारी, 70% टैक्स छूट समेत कई मांगें

CG News: कोरबा रेलखंड में रेलवे रनिंग कर्मचारी माइलेज भत्ता बढ़ोतरी और यात्रा भत्ता पर 70% टैक्स छूट सहित कई मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

रेलवे रनिंग कर्मचारियों की भूख हड़ताल (photo source- Patrika)

रेलवे रनिंग कर्मचारियों की भूख हड़ताल (photo source- Patrika)

CG News: रेलवे रनिंग कर्मचारी लंबित माइलेज भत्ता में बढ़ोतरी, यात्रा भत्ता भाग में 70 फीसदी इनकम टैक्स मुक्त सहित अन्य मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मियों की यह भूख हड़ताल गुरुवार की सुबह तक जारी रहेगा। इसके बाद कर्मचारी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

CG News: 25 फीसदी तक की गई बढ़ोतरी

ऑल इंंडिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन के आह्वान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के कोरबा रेल खंड अंतर्गत कार्यरत रनिंग कर्मचारी 48 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व टे्रन मैनेजर (गार्ड) मांगों के समर्थन में रेलवे स्टेशन कोरबा के कु्र-लॉबी के बाहर भूख हड़ताल पर मंगलवार की सुबह से बैठे हुए हैं। हड़ताल बुधवार को भी जारी रहा।

मांगों के समर्थन में कर्मचरियों ने नारेबाजी की। एलारसा के कोरबा मीडिया प्रभारी यादवेश यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ाई है। इसके साथ ही यात्रा भत्ता सहित अन्य भत्तों पर भी 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ रेलवे रनिंग कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है।

हड़ताल पर भी काम चालू

CG News: इसलिए कर्मचारी भूख हड़ताल कर रेल प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल अवधि में रेलवे रनिंग कर्मचारियों ने ड्यूटी अवधि में कार्य किया। इसके बाद वापस हड़ताल स्थल पर पहुंच गए। एसईसीआर बिलासपुर अंतर्गत कोरबा रेल खंड में लगभग 495 लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व 95 से अधिक ट्रेन मैनेजर (गार्ड) कार्यरत हैं। आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के अनुसार वे हड़ताल पर भी काम कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

रेलवे स्टेशन से दबोची गई महिला किडनैपर, मथुरा से आकर 5 साल की मासूम का किया था अगवा, जानें पूरा मामला…
रायपुर
रेलवे स्टेशन से पकड़ाई किडनैपर महिला (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 09:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: रेलवे रनिंग स्टाफ की भूख हड़ताल जारी, 70% टैक्स छूट समेत कई मांगें

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पति ने पत्नी पर हथौड़े से किया ताबड़तोड़ हमला, बेटियों को खिला दी नशे की गोलियां… जानें किस बात से था नाराज

Karnatak crime
कोरबा

CG Crime News: कोयला कंपनी के गार्ड का उत्पात! 18 कारों में तोड़फोड़ कर मचाया हंगामा, आरोपी भेजा जेल…

कोयला कंपनी के गार्ड का उत्पात! 18 कारों में तोड़फोड़ कर मचाया हंगामा, आरोपी भेजा जेल...(photo-patrika)
कोरबा

CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश

CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश
कोरबा

सड़क पर न पानी न सफाई.. उड़ती धूल से बढ़ा प्रदूषण! कोरबा की हवा हुई ज़हरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल…

सड़क पर न पानी न सफाई.. उड़ती धूल से बढ़ा प्रदूषण! कोरबा की हवा हुई ज़हरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल...(photo-patrika)
कोरबा

PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, नवंबर का स्टॉक भी अधूरा, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे…

PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे...(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.