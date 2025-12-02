पति ने पत्नी पर हथौड़े से किया ताबड़तोड़ हमला, बेटियों को खिला दी नशे की गोलियां… जानें किस बात से था नाराज

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल चौकी प्रभारी विश्वनारायण चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, राइमंड प्रकाश जांगड़े का आपराधिक इतिहास है। चार साल पहले वह अपने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल जा चुका था। पीड़िता के परिजनों ने भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।