कोरबा

पति ने पत्नी पर हथौड़े से किया ताबड़तोड़ हमला, बेटियों को खिला दी नशे की गोलियां… जानें किस बात से था नाराज

Crime News: नशे की हालत में एक पति ने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने पत्नी पर हथौड़े से हमला किया और दोनों बेटियों को नशे की गोलियां खाने के लिए मजबूर किया।

कोरबा

image

Khyati Parihar

Dec 02, 2025

Karnatak crime

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तरदा में नशे की हालत में एक पति ने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने पत्नी पर हथौड़े से हमला किया और दोनों बेटियों को नशे की गोलियां खाने के लिए मजबूर किया।

घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी राइमंड प्रकाश जांगड़े ने अपनी पत्नी कविता बाई जांगड़े (38) के सिर पर हथौड़े से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमला करने के बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपनी बेटियों को नशे की गोलियां दीं। रोज-रोज के विवाद व मारपीट से तंग आकर बड़ी बेटी ने गोली खा ली, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई।

पीड़ितों की हालत गंभीर

डॉक्टरों के अनुसार, कविता बाई की स्थिति गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिम्स, बिलासपुर भेजा गया। वहीं बड़ी बेटी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल चौकी प्रभारी विश्वनारायण चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, राइमंड प्रकाश जांगड़े का आपराधिक इतिहास है। चार साल पहले वह अपने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल जा चुका था। पीड़िता के परिजनों ने भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

02 Dec 2025 04:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / पति ने पत्नी पर हथौड़े से किया ताबड़तोड़ हमला, बेटियों को खिला दी नशे की गोलियां… जानें किस बात से था नाराज

