दुकान में घुसकर युवक को चाकू से गोद डाला, जमीन में घसीटा फिर गला रेता… मौके पर पहुंचीं थीं एसपी

CG Crime News: शहर के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक में मंगलवार रात 11.05 बजे चाकूबाजी की वारदात ने शहर को दहला दिया। पुरानी रंजिश के चलते महफूज खान (28) ने मेडिकल दुकान में घुसकर अनूप यादव (25) पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनूप को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर तब जब पुलिस गश्त टीम के वहां से निकलते ही हमला हुआ।