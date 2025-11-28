दुकान में घुसकर युवक को चाकू से गोद डाला, जमीन में घसीटा फिर गला रेता… मौके पर पहुंचीं थीं एसपी

युवक को चाकू से गोद डाला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: शहर के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक में मंगलवार रात 11.05 बजे चाकूबाजी की वारदात ने शहर को दहला दिया। पुरानी रंजिश के चलते महफूज खान (28) ने मेडिकल दुकान में घुसकर अनूप यादव (25) पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनूप को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर तब जब पुलिस गश्त टीम के वहां से निकलते ही हमला हुआ।
घटना की सीसीटीवी फुटेज देख पुलिस भी सकते में आ गई। रात करीब 11.05 बजे हुए हमले की सूचना मिलते ही एएसपी राहुल देव शर्मा कॉबिंग गश्त से तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल अनूप को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाकर डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया।
फुटेज में आरोपी अनूप के पेट, गर्दन और चेहरे पर लगातार चाकू वार करता दिख रहा है। पुलिस ने मात्र 15-20 मिनट के भीतर आरोपी को धरदबोचा। पूछताछ में आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर अपराध दर्ज होने की जानकारी मिली, वहीं घायल अनूप पर भी पांच से अधिक आपराधिक प्रकरण (CG Crime News) पाए गए हैं।
घटना की गंभीरता देखते हुए रात्रि 12 बजे एसपी अंकिता शर्मा घटनास्थल पहुंचीं और पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 बीएनएस व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू तथा स्कूटी भी जब्त की गई है।
एक बार फिर व्यस्त चौक में हुए हमले ने दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपी को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाने की बात कही है। देर शाम आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम सहित पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही।
