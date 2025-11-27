Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

आधी रात पति की हैवानियत, कॉल न उठाने पर पत्नी से जमकर की मारपीट, महिला ने थाने में सुनाई आपबीती

Crime News: वैवाहिक रिश्ते भरोसे और समझदारी पर टिके होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता क्रोध, रंजिश और उपेक्षा के बोझ तले टूटने लगे तो हिंसा का रूप ले लेता है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 27, 2025

आधी रात पति का पत्नी पर कहर (File Photo)

आधी रात पति का पत्नी पर कहर (File Photo)

Crime News: वैवाहिक रिश्ते भरोसे और समझदारी पर टिके होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता क्रोध, रंजिश और उपेक्षा के बोझ तले टूटने लगे तो हिंसा का रूप ले लेता है। सिविल लाइन्स क्षेत्र में भी एक ऐसा ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने लंबे समय से बिखरे रिश्ते की तड़प को हिंसा में बदलते हुए पत्नी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली।

सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के मंगला स्थित बजरंग चौक में रहने वाली बिरस बाई केवट ने अपने पति संतोष केवट के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया है। तीन बच्चों की मां बिरस बाई वर्षों से अपने ससुराल में रह रही है, जबकि उसका पति पिछले 10 सालों से अलग रह रहा है। टूटे संबंधों का दर्द 25 नवंबर की रात हिंसा में बदल गया।

पीड़िता ने बताया कि वह रोज की तरह काम से घर लौटी और घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई। इसके चलते पति के फोन कॉल्स पर ध्यान नहीं दे सकी। इसी बात से तिलमिलाया आरोपी रात करीब 11.30 बजे अचानक घर आ धमका। आते ही उसने गालियां देनी शुरू कर दी और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की। हमले में पीड़िता के चेहरे और दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई।

घर से निकालने की धमकी

मारपीट के दौरान आरोपी बार-बार उसे घर से निकालने और हिस्से से वंचित करने की धमकी भी देता रहा। वर्षों से बिखरे रिश्ते की कड़वाहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि स्थिति हिंसा तक पहुंच गई। घबराई हुई पीड़िता ने अगले दिन सिविल लाइन्स थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अब गिरफ्तारी के डर से फरार बताया जा रहा है।

27 Nov 2025 05:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / आधी रात पति की हैवानियत, कॉल न उठाने पर पत्नी से जमकर की मारपीट, महिला ने थाने में सुनाई आपबीती

