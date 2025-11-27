आधी रात पति की हैवानियत, कॉल न उठाने पर पत्नी से जमकर की मारपीट, महिला ने थाने में सुनाई आपबीती

मारपीट के दौरान आरोपी बार-बार उसे घर से निकालने और हिस्से से वंचित करने की धमकी भी देता रहा। वर्षों से बिखरे रिश्ते की कड़वाहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि स्थिति हिंसा तक पहुंच गई। घबराई हुई पीड़िता ने अगले दिन सिविल लाइन्स थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अब गिरफ्तारी के डर से फरार बताया जा रहा है।