CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में 64 हजार फर्जी राशन कार्ड, सामने आई यह बड़ी वजह

जांच में पाया गया कि इन सभी राशन कार्डधारियों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। नियमों के मुताबिक, इतनी जमीन होने के बावजूद ये लोग पात्र नहीं थे, फिर भी सालों से सरकारी सस्ते राशन का लाभ उठा रहे थे। प्रशासनिक जांच में यह साफ हो गया कि ये राशन कार्ड फर्जी और अपात्र श्रेणी में आते हैं। इन लोगों की वजह से असली गरीब, जरूरतमंद और मजदूर वर्ग को समय पर पूरा राशन नहीं मिल पा रहा था।