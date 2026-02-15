पाकिस्तान बॉर्डर से संचालित ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब, बिलासपुर तक पहुंच रही थी हेरोइन, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

गौरतलब है कि 1 फरवरी को चकरभाठा थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 34 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में मोहित हिंदूजा (32), करन दीप सिंह (29) और आर. रजिंदर कुमार (35) शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि करन दीप सिंह बाहरी राज्य से हेरोइन लाकर मोहित हिंदूजा को देता था, जो रजिंदर कुमार के साथ मिलकर इसे ऊंचे दामों पर बेचता था।