तेज रफ्तार का कहर! सगाई में जा रहे लोगों से भरी पिकअप मोड़ पर पलटी, 16 घायल, 7 की हालत गंभीर

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वाहन में सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंची। घायलों में ईशानी खैरवार, जलेश्वर कश्यप, राजन खैरवार, रामकिशन खैरवार सहित कुल 16 लोग शामिल हैं। इनमें से सात की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अन्य वाहन और एंबुलेंस की सहायता से तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।