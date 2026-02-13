CG Train Cancelled: सावधान! यात्रा से पहले चेक करें ट्रेन स्टेटस, रायपुर-डोंगरगढ़ MEMU सहित 9 पैसेंजर ट्रेनें रद्द

तय शेड्यूल के मुताबिक, 13-14 फरवरी, 2026 को अप और डाउन लाइनों पर ट्रैफिक-लेस पावर ब्लॉक लगाया जाएगा। डी-लॉन्चिंग के काम के लिए 13-14 मार्च, 2026 को फिर से ब्लॉक लगाया जाएगा। इसके अलावा, तीसरी लाइन पर भी लॉन्चिंग और डी-लॉन्चिंग का काम पूरा किया जाएगा। इन टेक्निकल कामों की वजह से कई पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे परेशानी से बचने के लिए यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस की जानकारी ज़रूर देख लें।