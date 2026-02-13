13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

बिलासपुर

CG Train Cancelled: सावधान! यात्रा से पहले चेक करें ट्रेन स्टेटस, रायपुर-डोंगरगढ़ MEMU सहित 9 पैसेंजर ट्रेनें रद्द

CG Train Cancelled: South East Central Railway के बिलासपुर जोन ने नागपुर डिवीजन में प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों के चलते रायपुर–डोंगरगढ़ MEMU सहित 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 13, 2026

रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू सहित 9 ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)

रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू सहित 9 ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)

CG Train Cancelled: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर ज़ोन ने नागपुर डिवीज़न में प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की वजह से छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली नौ पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करने का फ़ैसला किया है। इसमें रायपुर-डोंगरगढ़ MEMU और दूसरी लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।

CG Train Cancelled: समपार फाटक पर होगा बॉक्स पुशिंग कार्य

रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, नागपुर डिवीजन के बोरतलाव-दारेकसा सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग नंबर 481 (km 948/19-21) पर बॉक्स पुशिंग के लिए RH-गर्डर को लॉन्च और डी-लॉन्च करने का काम प्रस्तावित है। यह काम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और भविष्य में बेहतर ऑपरेशन सुनिश्चित करने के मकसद से किया जा रहा है।

फरवरी और मार्च में रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक

तय शेड्यूल के मुताबिक, 13-14 फरवरी, 2026 को अप और डाउन लाइनों पर ट्रैफिक-लेस पावर ब्लॉक लगाया जाएगा। डी-लॉन्चिंग के काम के लिए 13-14 मार्च, 2026 को फिर से ब्लॉक लगाया जाएगा। इसके अलावा, तीसरी लाइन पर भी लॉन्चिंग और डी-लॉन्चिंग का काम पूरा किया जाएगा। इन टेक्निकल कामों की वजह से कई पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे परेशानी से बचने के लिए यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस की जानकारी ज़रूर देख लें।

CG Train Cancelled: देखें लिस्ट…

1) गाड़ी संख्या 68721 रायपुर – डोंगरगढ़ मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

2) गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़ – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

3) गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया – रायपुर मेमू दिनांक – 14, 15 फरवरी एवं 14, 15 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

4) गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

5) गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

6) गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़ – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

7) गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

8) गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट – नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

9) गाड़ी संख्या 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – बालाघाट मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Train Cancelled: सावधान! यात्रा से पहले चेक करें ट्रेन स्टेटस, रायपुर-डोंगरगढ़ MEMU सहित 9 पैसेंजर ट्रेनें रद्द

