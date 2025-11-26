Indian Railway: रेल यात्रियों को जल्द ही मिलेगी नई सुविधा, स्क्रीन पर ही दिखाई देगा ट्रेन का रनिंग स्टेटस

एपीआईएस में सिम-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ प्लेटफार्मों पर स्क्रीन लगाई जा रही है, जो क्रिस के सर्वर से सीधे ट्रेन संचालन से जुड़ा डेटा दिखाएगी। ट्रेन किस समय आएगी, कितनी देरी चल रही है, किस प्लेटफार्म पर आएगी यह सभी जानकारी रियल टाइम अपडेट होगी। तकनीकी वजहों से यदि प्लेटफार्म बदलता है, तो यह भी तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्क्रीन पर इंजन के पीछे कोचों का क्रम भी दिखाई देगा।