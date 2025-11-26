Indian Railway: रेल यात्रियों को जल्द ही मिलेगी नई सुविधा, स्क्रीन पर ही दिखाई देगा ट्रेन का रनिंग स्टेटस

रायपुर रेलवे स्टेशन (Photo Patrika)
Indian Railway: रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉर्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) प्रारंभ किया जाने वाला है। इससे यात्रियों को ट्रेन आने के चार घंटे पहले से ही मिनट टू मिनट अपडेट जानकारी प्लेटफार्म पर लगाई जा रही स्क्रीन पर ही मिलती रहेगी। इसके चलते यात्रियों को ट्रेन के संबंध में जानकारी लेने पूछताछ केंद्र नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं यात्रियों को बार-बार मोबाइल एप्लीकेशन पर अपडेट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रेलवे ने एपीआईएस का ट्रॉयल भी प्लेटफार्म पर कर लिया है। रेलवे अफसरों ने बताया कि इसकी शुरुआत रायपुर मंडल में सबसे पहले रायपुर स्टेशन से की जाएगी। इसके बाद इसे बाकी स्टेशनों पर लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को बार-बार मोबाइल फोन पर ट्रेन का स्टेटस देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
एपीआईएस में सिम-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ प्लेटफार्मों पर स्क्रीन लगाई जा रही है, जो क्रिस के सर्वर से सीधे ट्रेन संचालन से जुड़ा डेटा दिखाएगी। ट्रेन किस समय आएगी, कितनी देरी चल रही है, किस प्लेटफार्म पर आएगी यह सभी जानकारी रियल टाइम अपडेट होगी। तकनीकी वजहों से यदि प्लेटफार्म बदलता है, तो यह भी तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्क्रीन पर इंजन के पीछे कोचों का क्रम भी दिखाई देगा।
एपीआईएस सिस्टम का ट्रायल किया गया है। जल्द ही इसे रायपुर स्टेशन पर शुरू किया जाएगा। यात्रियों को स्क्रीन के माध्यम से ट्रेन की अपडेट लोकेशन मिलती रहेगी।- अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम, रायपुर मंडल
