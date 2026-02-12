पहले दी जान से मारने की धमकी, फिर पीछा कर किया हमला… बाइक सवारों ने बोतलों से तोड़े कलेक्शन वाहन के शीशे, मामला दर्ज

घटना के बाद कलेक्शन कर सभी लोग बिलासपुर लौट रहे थे। शाम करीब 4 बजे ग्राम मटियारी के पास मेन रोड पर वही तीनों युवक पीछे से मोटरसाइकिल में पहुंचे और बोलेरो वाहन पर बीयर व शराब की बोतलों से हमला कर दिया। हमले में वाहन का पिछला शीशा और ड्राइवर साइड का शीशा टूट गया। घटना में किसी को शारीरिक चोट नहीं आई। इसकी सूचना विभाग को देने के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।