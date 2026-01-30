Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 15 दिन बंद रहेगा शराब दुकान, आदेश जारी, जानें वजह

हालांकि अब इस मेले का नाम ‘राजिम कुंभ (कल्प) 2026’ रखा गया है, लेकिन राजिम के कई सूचना बोर्ड आज भी पुराने नाम ‘राजिम पुन्नी मेला’ के साथ लगे हुए हैं। पहले भाजपा सरकार के आने के बाद माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर राजिम कुंभ रखा गया था, जिसके बाद इस बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद भी बना रहा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अभी तक सूचना बोर्ड पर नया नाम अपडेट नहीं किया है।