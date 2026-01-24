पैसे नहीं दे पाने पर महिला और नवजात को अस्पताल में बनाया बंधक, पांच दिन तक फंसे रहे, स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर कमी उजागर

गरियाबंद। आदिवासी विकासखंड मैनपुर के मुचबहाल की रहने वाली 23 वर्षीय पिछड़ी जनजाति की महिला नवीना चिंदा को अपने दूसरे प्रसव के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सरकारी सुविधा न होने के कारण नवीना को छत्तीसगढ़ में प्रसव कराने की बजाय ओडिशा के धर्मगढ़ स्थित निजी नर्सिंग होम “जय मां भण्डारघरयेन” में महंगे शुल्क पर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ा। गरीब महिला के पास पूरी राशि नहीं होने के कारण उसे पांच दिनों तक नर्सिंग होम में बंधक रहना पड़ा।