खरीदी केंद्र में लिमिट खत्म होने पर बड़ा बवाल, 284 किसानों का नहीं बिका धान, गेट पर जड़ दिया ताला

धान खरीदी केंद्र में लिमिट (photo source- Patrika)
Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में धान खरीद की डेडलाइन पास आने पर मंगलवार को गरियाबंद जिले के एक धान खरीद केंद्र पर हंगामा हो गया। फिंगेश्वर के बोरसी धान खरीद केंद्र पर छह गांवों के किसानों ने खरीद न होने से परेशान होकर केंद्र के गेट पर ताला लगा दिया। स्थिति का पता चलने पर तहसीलदार डिंपल ध्रुव मौके पर पहुंचीं।
किसानों से बातचीत के बाद गेट खोल दिया गया। ज़रूरी कार्रवाई शुरू की गई। किसानों का आरोप है कि धान खरीद केंद्र पर उनके साथ मनमानी की जा रही है। यह स्थिति तब पैदा हुई जब केंद्र की तय लिमिट पूरी हो गई और धान की खरीद रोक दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 284 किसान अभी तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। मंगलवार को सेंटर पर कोई खरीद नहीं हुई। खरीद की डेडलाइन पास आने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।
Paddy Procurement: मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों की शिकायतों के बारे में पंचनामा (जांच रिपोर्ट) तैयार कर कलेक्टर को रिपोर्ट भेज दी है। 10 से 12 किसानों का एक ग्रुप भी कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और अपनी मांगें बताईं और एडमिनिस्ट्रेटिव दखल की रिक्वेस्ट की।
फिलहाल, बोरसी धान खरीद केंद्र पर खरीद का काम कथित तौर पर रुका हुआ है। किसानों ने बुधवार को भी खरीद के काम का बॉयकॉट करने की धमकी दी है। वे मांग कर रहे हैं कि खरीद की लिमिट बढ़ाई जाए ताकि दूसरे किसान भी अपना धान बेच सकें।
