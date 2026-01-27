खरीदी केंद्र में लिमिट खत्म होने पर बड़ा बवाल, 284 किसानों का नहीं बिका धान, गेट पर जड़ दिया ताला

किसानों से बातचीत के बाद गेट खोल दिया गया। ज़रूरी कार्रवाई शुरू की गई। किसानों का आरोप है कि धान खरीद केंद्र पर उनके साथ मनमानी की जा रही है। यह स्थिति तब पैदा हुई जब केंद्र की तय लिमिट पूरी हो गई और धान की खरीद रोक दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 284 किसान अभी तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। मंगलवार को सेंटर पर कोई खरीद नहीं हुई। खरीद की डेडलाइन पास आने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।