CG News: बैंक में जमा हो रही पेंशन, फिर भी भीख मांगने को मजबूर दृष्टिबाधित जयराम… आखिर क्या है वजह? जानें

जयराम मंडावी ने बताया कि पहले उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से हाथों-हाथ पेंशन मिल जाती थी। लेकिन बैंकिंग व्यवस्था लागू होने के बाद आधार लिंक और केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने पंचायत से लेकर विकासखंड और जिला मुख्यालय तक कई बार आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित होने के कारण उनका आवेदन निरस्त हो गया। जयराम का कहना है कि बैंक में पेंशन की राशि जमा हो रही है, लेकिन आधार लिंक और केवाईसी के अभाव में वे उसे निकाल नहीं पा रहे हैं।