CG Job Fair: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! गरियाबंद में 18 मार्च को प्लेसमेंट कैंप, इन पदों पर होगी भर्ती…

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 मार्च 2026 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर के निर्देश पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद द्वारा यह कैंप आयोजित किया जा रहा है।