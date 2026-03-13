CG Suicide: पत्नी की मौत से दुखी युवक ने लगाई फांसी, पेड़ से झूलता दिखा शव

पुलिस ने बताया कि एक माह पहले 10 फरवरी को रोहित ध्रुव की पत्नी ने भी बेलर गांव में आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की अचानक हुई मृत्यु के बाद से ही युवक काफी परेशान और मानसिक रूप से व्यथित बताया जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार रोहित की पारिवारिक परिस्थितियां भी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थीं। बताया जाता है कि उसकी पहली पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग में घर छोडक़र चली गई थी।