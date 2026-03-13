CG News: सरकारी दफ्तर के पास खड़ी कार में भीषण आग, कुछ ही देर में जलकर खाक

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से लगी हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग किन परिस्थितियों में लगी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।