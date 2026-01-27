CG News: राजिम के लिए खुशखबरी! तीन सांस्कृतिक भवनों के लिए 75.45 लाख स्वीकृत, सरकार ने दी हरी झंडी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, राजिम नगर पंचायत के मेला मैदान के पास कंडरा पारा में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड क्रमांक-15, साहू पारा में एक सांस्कृतिक भवन के निर्माण हेतु भी 25 लाख 15 हजार रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं, स्टेडियम के पास सेन समाज पारा, कंडरा पारा राजिम में प्रस्तावित तीसरे सांस्कृतिक भवन के लिए भी समान रूप से 25 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।