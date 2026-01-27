CG News: राजिम के लिए खुशखबरी! तीन सांस्कृतिक भवनों के लिए 75.45 लाख स्वीकृत, सरकार ने दी हरी झंडी

डिप्टी सीएम अरुण साव (Photo source- ANI)
CG News: गरियाबंद जिले के राजिम नगर पंचायत क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजिम नगर पंचायत में तीन सांस्कृतिक भवनों के निर्माण के लिए कुल 75 लाख 45 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के पश्चात विभाग ने संचालनालय स्तर से इन कार्यों की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
यह स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित अधोसंरचना मद के अंतर्गत दी गई है। इन सांस्कृतिक भवनों के निर्माण से नगर पंचायत क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन को एक स्थायी और सुव्यवस्थित मंच उपलब्ध होगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, राजिम नगर पंचायत के मेला मैदान के पास कंडरा पारा में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड क्रमांक-15, साहू पारा में एक सांस्कृतिक भवन के निर्माण हेतु भी 25 लाख 15 हजार रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं, स्टेडियम के पास सेन समाज पारा, कंडरा पारा राजिम में प्रस्तावित तीसरे सांस्कृतिक भवन के लिए भी समान रूप से 25 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने तीनों सांस्कृतिक भवनों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी भवन तय मानकों के अनुरूप बनाए जाएं, ताकि नागरिकों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।
इन सांस्कृतिक भवनों के निर्माण से राजिम नगर पंचायत में स्थानीय कलाकारों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठकों एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही यह पहल क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी।
