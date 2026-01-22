CG News: छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! डिप्टी CM देंगे 21 करोड़ की सौगात, जानें क्या होगा खास?

CG News: ग्राउंड फ्लोर में छात्रों के रिलैक्सेशन के लिए कैफेटेरिया, इंडोर गेम्स और प्ले-जोन की भी व्यवस्था होगी। प्रथम व द्वितीय तल में शांत अध्ययन क्षेत्र और मुख्य पुस्तकालय होगा। तृतीय तल में विशेष रूप से ग्रुप स्टडी के लिए समर्पित, जहां छात्र आपस में विचार-विमर्श कर सकेंगे। वहीं 21 मीटर ऊंचे इस भवन में पार्किंग के लिए 3,500 वर्ग मीटर का क्षेत्र और हरियाली के लिए विशेष ग्रीन जोन बनाया जाएगा।