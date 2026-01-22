CG News: छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! डिप्टी CM देंगे 21 करोड़ की सौगात, जानें क्या होगा खास?

21 करोड़ रुपए की सौगात (photo source- Patrika)
CG News: जीई रोड स्थित एनआईटी के सामने (चौपाटी) की जगह अब 21 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक नालंदा परिसर फेज-2 बनने जा रहा है। इसका भूमिपूजन 23 जनवरी को दोपहर 3 बजे मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के आतिथ्य में होगा। विधायक राजेश मूणत की उपस्थिति में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी।
इस नालंदा फेज-2 का निर्माण स्टडी विथ फिटनेस कॉन्सेप्ट लागू किया है। यहां छात्र लाइब्रेरी में पढ़ाई के साथ-साथ परिसर के भीतर ही आधुनिक जिम और स्पोट्स जोन का भी लाभ उठा सकेंगे। भूमिपूजन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, नगर निगम महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा समेत अन्य शामिल होंगे।
यहां ग्राउंड के साथ 3 मंजिला भवन 5,615 वर्ग मीटर में फैला होगा। जिसमें एक हजार से अधिक छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही 90 सीटों का एक विशेष लेक्चर हॉल होगा, जहां विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी परिसर में 11,500 से अधिक किताबों का संग्रह होगा। इसके साथ ही एक हाई-टेक ई-लाइब्रेरी भी विकसित की जाएगी।
CG News: ग्राउंड फ्लोर में छात्रों के रिलैक्सेशन के लिए कैफेटेरिया, इंडोर गेम्स और प्ले-जोन की भी व्यवस्था होगी। प्रथम व द्वितीय तल में शांत अध्ययन क्षेत्र और मुख्य पुस्तकालय होगा। तृतीय तल में विशेष रूप से ग्रुप स्टडी के लिए समर्पित, जहां छात्र आपस में विचार-विमर्श कर सकेंगे। वहीं 21 मीटर ऊंचे इस भवन में पार्किंग के लिए 3,500 वर्ग मीटर का क्षेत्र और हरियाली के लिए विशेष ग्रीन जोन बनाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग