CGPSC ने पहली बार जारी किया फीस वापसी लिंक, बाकी परीक्षार्थियों को अभी भी इंतजार

इस दौरान सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की ओर से भी 30 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इसमें ज्यादातर के रिजल्ट भी घोषित हो गए हैं। पत्रिका के द्वारा सीजीपीएससी के सेक्रेटरी के पास फीस मुद्दा रखने के बाद ही उन्होंने बुधवार को ही फीस वापसी को लेकर एक सूचना भी जारी की है। किसी परीक्षा की फीस वापसी को लेकर पहली बार कोई लिंक जारी की गई है। सूचना में कोर्ट मैनेजर प्रारंभिक परीक्षा- 2025 का ही जिक्र किया गया है। अभी भी दूसरे परीक्षाओं में शामिल लाखों स्थानीय निवासी अभ्यर्थी अपनी फीस वापसी का इंतजार कर रहे हैं।