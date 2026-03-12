सर्वाइकल कैंसर से बचाव: प्रदेश में 3 माह चलेगा अभियान, 14 साल तक की 12 हजार किशोरियों को लगेगी वैक्सीन

CG HPV Vaccination: प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल तक की किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाने की शुरुआत कवर्धा जिले से होगी। वैक्सीन चयनित अस्पतालों में लगाई जाएगी। यह अभियान तीन माह चलेगा। 12 हजार बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे वे सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रहेंगी। डॉक्टरों के अनुसार यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और 95 फीसदी से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाएगा।