CG Politics News: आयुष्मान कार्ड से इलाज पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष के सवालों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री

CG Politics News: प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने यह मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि कब-कब टेंडर जारी हुआ है। जवाब में मंत्री ने दो बार टेंडर की तिथि बताई। साथ ही बताया कि स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर टेंडर प्रक्रिया में बदलाव की मांग की थी। स्थानीय लोगों को अवसर देने के लिए टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि टेंडर जारी होने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू हो गया था और संरचनाएं खड़ी हो चुकी थीं।