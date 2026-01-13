13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Digital India: अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं, एक वीडियो कॉल पर ग्रामीणों को मिल रहा न्याय

Digital India: डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार की सीएससी टेली-लॉ योजना बस्तर संभाग के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक न्याय पहुंचा रही है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 13, 2026

वीडियो कॉल से सुलझ रहे मामले (photo source- Patrika)

वीडियो कॉल से सुलझ रहे मामले (photo source- Patrika)

Digital India: कानूनी सलाह के लिए जिला मुख्यालय की दौड़, वकीलों की फीस और तारीखों का झंझट अब यह सब बस्तर के ग्रामीणों के लिए बीते कल की बात हो रही है। भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल ‘सीएससी टेली-लॉ योजना’ ने बस्तर संभाग के दूरस्थ और आदिवासी बहुल इलाकों में न्याय को सचमुच घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया है।

Digital India: अब ग्रामीणों को सही कानूनी दिशा मिल रही

अब गांव का कोई भी नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर देश के अनुभवी वकीलों से सीधे बात कर सकता है। वह भी वीडियो कॉल या फोन कॉल के जरिए। न शहर जाना, न जेब ढीली करना। शासन द्वारा तय पात्र वर्गों के लिए यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है। टेली-लॉ योजना के तहत पारिवारिक विवाद, विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिल रहा है।

बस्तर में आम जमीन विवाद, नामांतरण, बंटवारा और कब्जे जैसे मामलों में भी अब ग्रामीणों को सही कानूनी दिशा मिल रही है। महिला और बाल अधिकारों, वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और संपत्ति अधिकारों को भी योजना में प्राथमिकता दी गई है। यानी समाज के कमजोर तबकों को सीधी कानूनी ताकत मिल रही है।

एफआईआर, जमानत, मजदूरी और उपभोक्ता शिकायत सब

यह योजना सिर्फ दीवानी मामलों तक सीमित नहीं है। एफआईआर, जमानत, पुलिस कार्रवाई जैसे फौजदारी मामलों में भी सलाह दी जा रही है। मजदूरी न मिलने, सेवा शर्तों, धोखाधड़ी, खराब सामान, पेंशन-राशन जैसी योजनाओं के अधिकार—हर मुद्दे पर अब वकील से सीधी बातचीत संभव है। इतना ही नहीं, नोटिस, शपथ पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग में भी ष्टस्ष्ट के जरिए मदद मिल रही है।

गांवों में वीएलई बन रहे न्याय की कड़ी

Digital India: योजना को जमीन पर उतारने में ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी वीएलई अहम भूमिका निभा रहे हैं। वीएलई मैनेजर प्रदीप कुमार बताते हैं कि वे पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं और वकीलों से ऑनलाइन परामर्श का समय तय करते हैं। उनका कहना है उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है एक कॉल, एक समाधान। ताकि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। प्रशासन ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी समस्या में अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से संपर्क करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Digital India: अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं, एक वीडियो कॉल पर ग्रामीणों को मिल रहा न्याय

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति, बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें, मिलेंगे आकर्षक उपहार

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति, बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें, मिलेंगे आकर्षक उपहार
जगदलपुर

ECI Net portal: अब मतदाता ईसीआई नेट पोर्टल पर घर बैठे अपलोड कर सकेंगे जरूरी दस्तावेज, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

ECI Net portal: अब मतदाता ईसीआई नेट पोर्टल पर घर बैठे अपलोड कर सकेंगे जरूरी दस्तावेज, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया
जगदलपुर

पीली शिमला मिर्च की आधुनिक खेती: बस्तर से हैदराबाद तक सप्लाई, किसान सुमित चावड़ा ने रचा इतिहास

पीला मिर्च की आधुनिक खेती (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Madai Festival: 29 जनवरी से शुरू होगा बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई, 84 गांवों के देवी-देवता होंगे शामिल

बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई मेला (photo source- Patrika)
जगदलपुर

मुर्गी-अंडों पर प्रतिबंध के बावजूद क्यों बढ़ रही है ‘असील’ चूजों की बिक्री? जानें इस देसी की खासियत

‘असील’ चूजों की बिक्री तेज (photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.