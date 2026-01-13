Digital India: अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं, एक वीडियो कॉल पर ग्रामीणों को मिल रहा न्याय

Digital India: योजना को जमीन पर उतारने में ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी वीएलई अहम भूमिका निभा रहे हैं। वीएलई मैनेजर प्रदीप कुमार बताते हैं कि वे पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं और वकीलों से ऑनलाइन परामर्श का समय तय करते हैं। उनका कहना है उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है एक कॉल, एक समाधान। ताकि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। प्रशासन ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी समस्या में अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से संपर्क करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।