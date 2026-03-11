CG News: 100 करोड़ में बनेगा महादेव घाट बैराज, साय सरकार ने दी बड़ी सौगात

महापौर संजय पांडेय ने कहा कि बैराज के निर्माण से क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और शहर में पेयजल उपलब्धता की समस्या दूर होने के साथ विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में महादेव घाट के पास स्थित इंटकवेल में पानी सूख जाने से शहर की जल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिसे बैराज बनने से राहत मिलेगी।