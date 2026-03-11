11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: 100 करोड़ में बनेगा महादेव घाट बैराज, साय सरकार ने दी बड़ी सौगात

CG News: जगदलपुर को साय सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बजट में महादेव घाट बैराज निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान है। इस फैसले से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 11, 2026

CG News, Mahadev Bairaj

बैराज के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, सीएम से मिले ( Photo - Patrika )

CG News: छत्तीसगढ़ शासन के बजट में महादेव घाट बैराज निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान पर जगदलपुर महापौर संजय पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की और इस फैसले पर अपनी खुशी जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इसे बस्तर और विशेष रूप से जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

CG News: जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

महापौर संजय पांडेय ने कहा कि बैराज के निर्माण से क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और शहर में पेयजल उपलब्धता की समस्या दूर होने के साथ विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में महादेव घाट के पास स्थित इंटकवेल में पानी सूख जाने से शहर की जल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिसे बैराज बनने से राहत मिलेगी।

महापौर संजय पांडे ने बताया कि मुलाकात के दौरान बस्तर संभाग और जगदलपुर शहर के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।

इन मंत्रियों से भी की मुलाकात

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष व जगदलपुर विधायक किरण देव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से भी मुलाकात की। इसमें निगम अध्यक्ष खेम ङ्क्षसह देवांगन, सभापति निर्मल पाणिग्रही समेत अन्य लोग मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 04:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: 100 करोड़ में बनेगा महादेव घाट बैराज, साय सरकार ने दी बड़ी सौगात

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Opium Farming: दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब क्या बस्तर में? अफीम की तरह होती रही है गांजा की खेती

CG Opium farming
जगदलपुर

मलेरिया को हल्के में न लें... बुखार के साथ दस्त भी हो सकता है खतरे का संकेत

जगदलपुर

BPL Card Holders: 1.94 लाख BPL परिवारों को बड़ा झटका, फोर्टिफाइड चावल वितरण पर प्रतिबंध

फोर्टिफाइड चावल वितरण पर रोक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला! 15 मार्च को जगदलपुर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल

स्पेशल ट्रेन का ऐलान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

LPG Price Hike: गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से बस्तर के 1 लाख 86 हजार उपभोक्ता हुए प्रभावित, जानें नई कीमत

LPG Cylinder Price Hike
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.