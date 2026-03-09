LPG Price Hike: गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से बस्तर के 1 लाख 86 हजार उपभोक्ता हुए प्रभावित, जानें नई कीमत

बस्तर जिले में कुल 1,86,924 गैस कनेक्शन सक्रिय हैं, जिनमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत लगभग 1,30,000 परिवारों की है। इसके अलावा करीब 52,000 सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन और लगभग 3,500 व्यावसायिक कनेक्शन भी हैं। हालिया मूल्य वृद्धि के बाद अब घरेलू सिलेंडर का दाम 937.50 रुपए हो गया है, जो पहले 877.50 रुपए था। घरेलू 60 रुपए और कमर्शियल 114.50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर 1,941.50 से बढकऱ 2,056.50 रुपए हो गया है। छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत लगभग 357.50 रुपए के आसपास पहुंच गई है।