9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

LPG Price Hike: गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से बस्तर के 1 लाख 86 हजार उपभोक्ता हुए प्रभावित, जानें नई कीमत

LPG Price Hike: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होने से घर का बजट बिगड़ गया है। दाम बढ़ने से बस्तर के 1 लाख 86 हजार उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं..

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 09, 2026

LPG Cylinder Price Hike

फाइल फोटो-पत्रिका

LPG Price Hike: इजराइल और इरान युद्ध के बीच तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब बस्तर के आम घरों तक पहुंच गया है। पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कुल 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे जिले के लगभग 1 लाख 82 हजार गैस उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है।

LPG Price Hike: उज्जवला योजना के तहत 1 लाख 30 हजार कनेक्शन

बस्तर जिले में कुल 1,86,924 गैस कनेक्शन सक्रिय हैं, जिनमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत लगभग 1,30,000 परिवारों की है। इसके अलावा करीब 52,000 सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन और लगभग 3,500 व्यावसायिक कनेक्शन भी हैं। हालिया मूल्य वृद्धि के बाद अब घरेलू सिलेंडर का दाम 937.50 रुपए हो गया है, जो पहले 877.50 रुपए था। घरेलू 60 रुपए और कमर्शियल 114.50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर 1,941.50 से बढकऱ 2,056.50 रुपए हो गया है। छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत लगभग 357.50 रुपए के आसपास पहुंच गई है।

युद्ध की वजह से बढ़ी कीमतें

केंद्र सरकार ने यह बढ़ोतरी वैश्विक तेल बाजार में कीमतों की बढ़ोतरी और इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से बढ़ती आपूर्ति चुनौतियों को देखते हुए की है। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों में कटौती कर रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए, ताकि बाजार में गैस की कमी न हो। इस कीमत बढ़ोतरी से से बीपीएल हितग्राही प्रभावित हुए हैं, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी से अपने घरेलू बजट पर दबाव बढऩे की चिंता जताई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का असर घरेलू रसोई खर्चों पर पड़ेगा और जरूरत है कि सरकार इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द राहत उपायों पर काम करे। बस्तरवासियों के लिए यह चुनौती बनी हुई है कि वे बढ़ती कीमतों के बीच अपने घरेलू खर्चों को संतुलित रखें और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी ध्यान दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 03:33 pm

Published on:

09 Mar 2026 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / LPG Price Hike: गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से बस्तर के 1 लाख 86 हजार उपभोक्ता हुए प्रभावित, जानें नई कीमत

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रंग पंचमी में डबल मर्डर.. लड़की को रंग लगाने से भड़का बॉयफ्रेंड, दो युवकों को गुप्ती से गोद डाला

double murder news
जगदलपुर

Double Murder Case: रंगपंचमी की रात डबल मर्डर! प्रेमिका को रंग लगाने के शक में दो युवकों की हत्या

रंगपंचमी की रात डबल मर्डर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Naxal Surrender: 31 मार्च की डेडलाइन से पहले बड़ा सरेंडर… हैदराबाद में 130 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, भारी मात्रा में हथियार भी सौंपे

हैदराबाद में 130 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (फोटो सोर्स-पत्रिका)
जगदलपुर

गर्मी बढ़ते ही चार दिनों में 13 जगह लगी आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाओं में इजाफा! चार दिनों में 13 जगह लगी आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना(photo-patrika)
जगदलपुर

Leopard Attack: तेंदुए का आतंक… गांव में घुसकर तीन लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों ने टंगिया लेकर खदेड़ा

बास्तानार में तेंदुए का हमला (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.