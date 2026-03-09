रंग पंचमी में डबल मर्डर.. लड़की को रंग लगाने से भड़का बॉयफ्रेंड, दो युवकों को गुप्ती से गोद डाला

जानकारी के अनुसार नगरनार थाना क्षेत्र के ग्राम कलचा में परंपरागत रूप से होलिका दहन के बाद मेला लगा हुआ था। इसी दौरान नानगुर थाना क्षेत्र के ग्राम साडग़ुड़ के आमापारा निवासी रोहित बघेल और उमेश बघेल मेला घूमने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मेले में रंग लगाने के दौरान आरोपी की गर्लफ्रेंड को रंग लगाने की बात पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कलचा निवासी रमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुप्ती नुमा चाकू से दोनों युवकों पर कंधे, जांघ और घुटनों पर लगातार वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से दोनों युवकों की मौत हो गई।