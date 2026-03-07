गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाओं में इजाफा! चार दिनों में 13 जगह लगी आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में मार्च की शुरुआत के साथ ही बढ़ती गर्मी और सूखे पत्तों के कारण जगदलपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। पिछले चार दिनों के भीतर आग लगने की 13 घटनाएं दर्ज की गई हैं। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।