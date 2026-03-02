Ration scam: बस्तर में 2.62 करोड़ का राशन घोटाला! 20 के खिलाफ हुई कार्रवाई, 6 दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित

गौरतलब है कि बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन दुकानों में मार्च 2024 से अप्रैल 2025 के बीच किए गए राशन वितरण में बड़ा घोटाला उजागर हुआ था, भौतिक मूल्यांकन में 6560 ङ्क्षक्वटल चावल सहित गुड़, शक्कर और चना का भारी शॉर्टेज पाया गया था। अधिकारियों के अनुसार, 87 दुकानों में शिकायत मिली थी। जिसमें से 66 राशन दुकानों में शॉर्टेज पाया गया था। प्रशासन ने हर ब्लॉक में कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को सौंपी है। जिन दुकानदारों ने समय पर राशन वितरण या राशि जमा नहीं की, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। कुछ दुकानदारों को पूर्व में चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन लापरवाही जारी रहने पर निलंबन किया गया।